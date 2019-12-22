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Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

, ИА "Амител"
Будущим критикам посоветовали посмотреть каждый из них

The Hollywood reporter назвал худшие фильмы 2019 года. На первом месте списка расположился мультфильм "Стражи Арктики", который сочли бессмысленным. 

Далее идет мюзикл "Кошки". Критики посчитали рисованных людей-кошек жуткими. В рейтинг попали "Люди Икс: Темный Феникс", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Спокойствие" и "Фанат".

Кроме того, в рейтинге два фильма с Джоном Траволтой: "Домино" и "Бок о бок", а также "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. 

Авторы списка посоветовали будущим кинокритикам обязательно посмотреть каждый из этих фильмов, чтобы понимать, какая работа их ждет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2019 17:58
Абориген

И что?

22.12.2019 17:58
Абориген

О, теперь я не робот? Пипец движок на сайте...

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