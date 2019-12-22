Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

The Hollywood reporter назвал худшие фильмы 2019 года. На первом месте списка расположился мультфильм "Стражи Арктики", который сочли бессмысленным.
Далее идет мюзикл "Кошки". Критики посчитали рисованных людей-кошек жуткими. В рейтинг попали "Люди Икс: Темный Феникс", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Спокойствие" и "Фанат".
Кроме того, в рейтинге два фильма с Джоном Траволтой: "Домино" и "Бок о бок", а также "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Авторы списка посоветовали будущим кинокритикам обязательно посмотреть каждый из этих фильмов, чтобы понимать, какая работа их ждет.
Комментарии
И что?
О, теперь я не робот? Пипец движок на сайте...