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Новости

Общественники провели митинг против застройки парка имени Ленина в Барнауле

, ИА "Амител"
Горожане выступают за благоустройство зеленых зон
Фото: Алтайские крайности

Фото: Алтайские крайности

В Барнауле прошел митинг против застройки парка имени Ленина. Активисты пришли к памятнику Целинника с плакатами и обсудили дальнейшую судьбу насаждений.

По словам организаторов мероприятия, его основной целью является обсуждение вопросов состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение горожан объектами физкультуры и спорта. 

Тема, которая больше всего волнует горожан — постройка ФОКов на территории парка. Минспорт намерен возводить спортивные сооружения только здесь, ведь строительство объекта предусмотрено в градостроительном плане Барнаула еще с 1984 года. Проект центра единоборств был одобрен администрацией города еще в 2012 году, но тогда финансирование было заморожено. Сейчас же краю выделили 125 миллионов на проведение работ, но против строительства здания выступили урбанисты и жители города. При этом, времени на переработку проекта нет, так как край рискует не реализовать выделенные деньги.

В ходе митинга активисты рассказали о том, что по оценкам экспертов, Барнаул потерял три четверти своих зеленых зон, не считая мелкие аллеи. Парк имени Ленина они назвали самым пострадавшим от застройки. 77% зеленых насаждений здесь было уничтожено. Спортивными зданиями и сооружениями застроены восемь гектаров территории и горожане выступают против строительства здесь большого центра, идея которого была заложена много лет назад. 

Вдохновляет митингующих история с парком "Изумрудный", восстановление которого также начиналось с порыва простых граждан. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.12.2019 17:54
- гость -

Интересно, а против приватизации аэропорта будет митинг? Или пусть дядя забирает?

22.12.2019 18:01
- гость -

Почему единственный снимок, и то сзади?

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