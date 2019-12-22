Общественники провели митинг против застройки парка имени Ленина в Барнауле

В Барнауле прошел митинг против застройки парка имени Ленина. Активисты пришли к памятнику Целинника с плакатами и обсудили дальнейшую судьбу насаждений.
По словам организаторов мероприятия, его основной целью является обсуждение вопросов состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение горожан объектами физкультуры и спорта.
Тема, которая больше всего волнует горожан — постройка ФОКов на территории парка. Минспорт намерен возводить спортивные сооружения только здесь, ведь строительство объекта предусмотрено в градостроительном плане Барнаула еще с 1984 года. Проект центра единоборств был одобрен администрацией города еще в 2012 году, но тогда финансирование было заморожено. Сейчас же краю выделили 125 миллионов на проведение работ, но против строительства здания выступили урбанисты и жители города. При этом, времени на переработку проекта нет, так как край рискует не реализовать выделенные деньги.
В ходе митинга активисты рассказали о том, что по оценкам экспертов, Барнаул потерял три четверти своих зеленых зон, не считая мелкие аллеи. Парк имени Ленина они назвали самым пострадавшим от застройки. 77% зеленых насаждений здесь было уничтожено. Спортивными зданиями и сооружениями застроены восемь гектаров территории и горожане выступают против строительства здесь большого центра, идея которого была заложена много лет назад.
Вдохновляет митингующих история с парком "Изумрудный", восстановление которого также начиналось с порыва простых граждан.
Комментарии
Интересно, а против приватизации аэропорта будет митинг? Или пусть дядя забирает?
Почему единственный снимок, и то сзади?