Калифорнию захватил новый ЗОЖ-тренд - загар промежности. Говорят полезно

Американские блогеры практикуют новую оздоровительную процедуру, которую они называют "загар промежности". Некоторые утверждают, что это древняя даосская практика, которая пала жертвой беспощадного времени и теперь обрела новую жизнь.
Суть метода проста: нужно выйти в чистое поле нагишом, лечь на спину ногами по направлению к солнцу и подняв ноги насыщаться энергией солнца. Те, кто уже начал получать новый вид солнечных ванн заверяют, что чувствуют себя просто чудесно, ощущают прилив сил и единение с энергией солнца.
Автор блога под псевдонимом "Метафизическая Миган" рассказала, что после того, как она стала регулярно использовать новый метод загара, у нее улучшился сон, настроение и аппетит. Девушка почувствовала новую энергию и контроль над жизненными силами. Она уточнила, что проводить процедуру стоит примерно 30 секунд, иначе от переизбытка витамина D можно навредить здоровью.
Оказалось, что существуют эксперты в подобных практиках. Они поведали, что загар промежности — древняя даосская практика, придуманная жителями Дальнего Востока. Местность, которая почти все время скрыто от солнца, предки называли "Вратами жизни и смерти". Они постоянно насыщали ее солнечной энергией и генерировали мудрости, которые оставят для потомков.
Тренд уже подхватили блогеры, которые специализируются на здоровом образе жизни. В своих аккаунтах они демонстрируют свои позы для загара и делятся полученным эффектом.
Жителям холодных регионов от практики древних таинств лучше отказаться, иначе "Врата жизни и смерти" рискуют быть замороженными.
Комментарии
На остановке, пока ждёшь автобус, можно по быстрому оздоровиться.
Ндааааа..... аднака....
Астанавите землю, я сойду.
Там еще зажигательный видос есть. Что не выложили?
Не отрицаю, но врата промежности можно оживлять и другим более приятным способом.
Ндааааа..... аднака....
Астанавите землю, я сойду.
Гвоздеголовый, ты не сходи, а промежность поджаривай. Можешь тень бананом сделать.
Там океан холодный остается только загарать.
22.12.2019 20:12
- гость -
Ты к урокам лучше готовся, тебе в школу завтра идти.