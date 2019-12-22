Спорт и препараты сделали из российской спортсменки мускулистого "мужчину"

Анна Тураева/Фото из открытых источников
Тело российской спортсменки Анны Тураевой из-за длительных тренировок приобрело явные маскулинные черты.
До 16 лет девушка носила платья и длинные волосы, во что сейчас очень тяжело поверить. Теперь Анна больше похожа на грозного мужчину, чем на хрупкую девушку.
Тураева стала абсолютной чемпионкой Евразии по силовому троеборью в которое входят приседание со штангой, жим лежа и тяга штанги. На Чемпионате мира в Лас-Вегасе Анна установила мировой рекорд.
Она полностью посвятила себя спорту, что сказалось на ее внешности и личной жизни. Долгое время фотографии самой Анны пользователи социальных сетей воспринимали как снимки ее ухажера, но их ждал сюрприз. Сейчас девушка одинока, но в будущем она планирует выйти замуж и родить двух детей.
Комментарии
ой, да такая и была. просто подстриглась коротко
качков совсем на допинг не проверяют, употребляют все подрят.
ужосблин.
Напечатаю и повешу на шкаф где конфеты лежат, внуки будут боятся и перестанут конфеты тырить без спросу
российская сестренка Вильямс...