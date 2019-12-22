Россияне рассказали, откуда они берут новогоднее настроение

Жители России рассказали, откуда они черпают свое новогоднее настроение, сообщает "Газета.ру".
Для 40% россиян источником праздничной атмосферы являются такие атрибуты, как елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах магазинов.
7% респондентов поделились тем, что на новогодний лад их настраивает запах мандаринов. Такой же процент людей вдохновляются новогодними картинами: "Ирония судьбы", "Елки" или тематическими передачами и концертами.
6% жителей России получают праздничное настроение при покупке подарков, подготовке праздничного стола и посещении новогодних ярмарок.
При этом 21% опрошенных заявили, что вообще не любят Новый год.
Комментарии
А ёлочка вам нравится?
Ёлочка нам, ...., нравится!!!
Мимопроходящий
Да уж точно. Есть авто, свой гараж, деньги на пойло. А елочка ему не нравится.
Типичный совок.
06:55, разве машина и гараж купленные в советское время показатель хорошей жизни? Про пойло сам придумал?
Да и сейчас всё больше и больше народа которые последний без соли доедают. Спасибо нашему правительству.
07:45
Ну-ну. В советское время у всех были машины? Ври, да не завирайся. Машины были только у единиц и дороги почти свободными.