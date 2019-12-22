Правительство одобрило изменения в закон о воинской службе

Правительство России приняло ряд изменений, которые внесут в закон о воинской службе, сообщает "Газета.ру". Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Согласно тексту документа, изменения коснутся офицеров, прапорщиков, а также обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук. Их ограничат в праве заключать новый контракт сроком на один год.
Отмечается, что изменения в возможных сроках заключения контракта не затронут военнослужащих в звании сержанта, рядового, а также тех, кто проходит службу сверх предельного срока пребывания.
Закон будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
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