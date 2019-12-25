115 каналов и быстрый интернет: пора переходить на новый тариф "Рекорд"

Пропустили новую серию любимого сериала? Хотите пересмотреть самый трогательный фильм про Новый год? Желаете в полной мере насладиться футбольным матчем и поставить его на паузу на время доставки пиццы? Этой зимой возможно все! Главное, не ошибиться в выборе провайдера и правильного тарифа.
Вашему вниманию представляем тариф "Рекорд" для новых абонентов компании ТТК в Барнауле.
Тариф "Рекорд" – это:
- идеальное предложение для всех, кто любит рекордные скидки и выгодные цены на все, что необходимо для хорошего времяпровождения абонентов ТТК;
- пакетное предложение включает в себя высокоскоростной домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек. и более 115 каналов интерактивного телевидения высокого качества;
- возможность поставить фильм, любимую передачу или мультик на паузу или перемотать на нужный момент;
- низкая цена – стоимость пакета от 430 рублей в месяц.
А еще в рамках услуги "Интерактивное телевидение" ТТК предлагает своим абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, специальные тематические пакеты каналов на любой вкус и сервисы подписки на видеопрокат.
Спешите сделать свои дни, особенно новогодние, еще ярче и позитивнее!
Подробности о новом тарифе вы сможете найти на сайте компании ТТК или позвонить в единый контактный центр ТТК по телефону 8-800-775-0-775.
Комментарии
а старым клиентам болт от Братской ГЭС...
115 каналов, а смотреть нечего.