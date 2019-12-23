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Новости

Пассажирский автобус слетел с дороги в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавших нет
Фото: barnaul22

Фото: barnaul22

Автобус маршрута № 113 слетел в кювет в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По их версии, водитель перепутал дорогу и начал сдавать назад, чтобы изменить направление. В этот момент заднюю часть машины стало уносить в кювет. Автобус сильно накренился, но не опрокинулся.

Отмечается, что в момент происшествия в салоне находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.12.2019 07:39
- гость -

Может уже пора лишить лицензии этого горе депутата-перевозчика? Сколько у него автобусов за последние несколько месяцев сгорело? Теперь ещё и водители демонстрируют своё "мастерство".

23.12.2019 08:17
- гость -

Во-первых, это было вчера. Во-вторых, не в Барнауле, а в Березовке.

23.12.2019 08:20
- гость -

Бывает

23.12.2019 08:21
- гость -


23.12.2019 08:17
- гость -


А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.

23.12.2019 08:35
- гость -

А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.

Знак конец Барнаула находится за поворотом на аэропорт. Березовка точно не Барнаул.

23.12.2019 08:36
- гость -

23.12.2019 08:21
- гость -

Т.е. по-вашему место происшествия указывать необязательно. Тогда можно было написать, что в Сибири, и это тоже было бы верно.

23.12.2019 08:43
- гость -

А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.

еще один незамутненный
что Березовка, что Бельмесево не входят в состав г.Барнаул, они относятся к Барнаульскому городскому округу
учите дети матчасть, на допросах поможет)))

23.12.2019 08:56
Городской округ

Городской округ город Барнаул. Так что да, Березовка - это Барнаул

23.12.2019 09:08
- гость -

23.12.2019 08:56
Городской округ

Городской округ и город - это не одно и тоже.

"В городской округ могут входить не только города, но и поселки, расположенные вблизи. Таким образом, предполагается определенная величина территориальной единицы."

23.12.2019 09:57
- гость -

В состав городского округа входят 26 населённых пунктов: один город, один поселок городского типа и 24 сельских населенных пунктов

так что Березовка это сельский населенный пункт входящий в состав городского округа

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