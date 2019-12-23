Пассажирский автобус слетел с дороги в Барнауле

Автобус маршрута № 113 слетел в кювет в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По их версии, водитель перепутал дорогу и начал сдавать назад, чтобы изменить направление. В этот момент заднюю часть машины стало уносить в кювет. Автобус сильно накренился, но не опрокинулся.
Отмечается, что в момент происшествия в салоне находились пассажиры. В результате инцидента никто не пострадал.
Комментарии
Может уже пора лишить лицензии этого горе депутата-перевозчика? Сколько у него автобусов за последние несколько месяцев сгорело? Теперь ещё и водители демонстрируют своё "мастерство".
Во-первых, это было вчера. Во-вторых, не в Барнауле, а в Березовке.
Бывает
23.12.2019 08:17
- гость -
А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.
А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.
Знак конец Барнаула находится за поворотом на аэропорт. Березовка точно не Барнаул.
23.12.2019 08:21
- гость -
Т.е. по-вашему место происшествия указывать необязательно. Тогда можно было написать, что в Сибири, и это тоже было бы верно.
А в третьих, открой 2GIS и посмотри относится ли Березовка к Барнаулу или нет.
еще один незамутненный
что Березовка, что Бельмесево не входят в состав г.Барнаул, они относятся к Барнаульскому городскому округу
учите дети матчасть, на допросах поможет)))
Городской округ город Барнаул. Так что да, Березовка - это Барнаул
23.12.2019 08:56
Городской округ
Городской округ и город - это не одно и тоже.
"В городской округ могут входить не только города, но и поселки, расположенные вблизи. Таким образом, предполагается определенная величина территориальной единицы."