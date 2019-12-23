Показатель одобрения деятельности Путина и желания голосовать за ЕР растет

ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности Владимира Путина среди россиян во время большой пресс-конференции, сообщает РИА "Новости".
Фокус-группы смотрели трансляцию и фиксировали свою реакцию на действия участников встречи. После просмотра они отвечали на вопросы формализованной анкеты. В исследовании приняли участие 120 человек из разных регионов России.
По результатам опроса социологи выяснили, что показатель одобрения деятельности президента вырос по сравнению с прошлой неделей и составил 64% (рост – 1,5%). К ответам Владимира Путина на пресс-конференции с доверием отнеслись 71% опрошенных.
Отвечая на вопрос о том, за какую партию гражданин бы проголосовал прямо сейчас, 31,4% выбрали "Единую Россию", 15,6% отдали бы свое предпочтение КПРФ, 13% – ЛДПР и 6% – "Справедливой России".
Комментарии
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности Владимира Путина среди россиян во время большой пресс-конференции
ввп всеми силами старался повысить самооценку жителей рф во время большой пресс-конференции...
Рейтинг Чаушеску тоже был 94%.........
Ну как же ВЦИОМ старается получить нужные результаты. Это же надо додуматься посадить 120 человек и заставить смотреть это шоу, опросив их до и после!
Нормальное такое исследование общественного мнения только среди тех кто смотрит зомбоящик.
Большинство это не смотрело... в это время нормальные люди работали или ехали домой с работы
"Фокус-группы ... 120 человек"
Как далеко шагнула наука социология!