Жители Алтайского села пожаловались на длительные задержки зарплат

Работники одного из предприятий в поселке Благовещенка в социальных сетях рассказали о том, что работодатель по два месяца не выдает им зарплату.
"В ноябре бастовали, кое-как выбили с них зарплату за октябрь, теперь вот уже декабрь, больше ни копейки не выплатили, вечные отговорки: нет денег, ждите. Люди уже устали ждать свои заработанные деньги", – рассказал автор поста в сообществе Barnaul22.
Отчаявшиеся рабочие обращаются за помощью к Виктору Томенко. По их словам, обращения в прокуратуру и другие инстанции никак не помогли в решении ситуации. Из-за задержек с выплатами сотрудники бастуют, а кочегары не держат нужной температуры, поэтому люди мерзнут.
Комментарии
"Работники одного из предприятий в поселке Благовещенка ... работодатель по два месяца не выдает им зарплату"
Скромный "герой"?! Или редакция немножко побавивается?
Посмотрите по всей коммуналке, везде задолжность. В Михайловском районе доходит до 3-4 месяцев задолжность по зарплате кочегаров.