Сотрудник Генпрокуратуры сделал замечание незнакомцу и поучил удар ножом

Сотрудник Генпрокуратуры сделал замечание посетителю продуктового магазина и тот взялся за нож, сообщает "Лента"
Неизвестный зашел в магазин крупной продуктовой сети и съел сырок. Расплатиться за съеденный продукт он не захотел. Представитель прокуратуры сделал хулигану замечание, а ответ злоумышленник ударил обидчика ножом в ногу.
Сотрудник ведомства был доставлен в больницу с ранением бедра. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Преступника задержали почти сразу. Он был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Неизвестный зашел в магазин крупной продуктовой сети и съел сырок. Расплатиться за съеденный продукт он не захотел.
Или нечем было, скорее всего, а есть хотелось. А вы еще что то там про голодных бездомных собак несете, люди.
Или нечем было, скорее всего, а есть хотелось.
Прежде чем защищать, подумай. Захочется вот такому же секса, а денег не будет. И он тебя чпокнет.
Сотрудникам прокуратуры веры нет. Где видос?
23.12.2019 09:53
- гость -
Даже не думала его защищать. Голодные люди хуже голодных собак, с легкостью угробят себе подобного, вот о чем я.