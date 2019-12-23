Алтайская офтальмологическая больница попала в список худших евроремонтов 2019

Илья Варламов в своем блоге опубликовал рейтинг худших, по его мнению, евроремонтов 2019 года. В списке оказалось здание Алтайской краевой офтальмологической больницы.
Медицинское учреждение, расположенное в Барнауле, Варламов назвал одним из самых крупных и продвинутых в России. Клиник с таким же уровнем оборудования в России всего четыре: две в Москве, одна в Красноярске и одна в Барнауле.
Однако вместе с модернизацией техники больницу ждали и внешние изменения.
"Красивейшее кирпичное здание 1959 года превратилось в уродство, облицованное серым керамогранитом", – так оценил итоги ремонта Илья Варламов.
Алтайская больница заняла в его рейтинге седьмое место. Возглавил рейтинг Дом ребенка в Туле.
Комментарии
Так оно и есть.
С тех пор, как Варламов живописал майдан, как приличную и светскую тусовку, всегда подозревал, что у него что-то не так с восприятием.
Вот я думаю,думаю и не могу понять. Для кого он это сделал? Ну обгадил города? Что дальше? Как работала клиника так и будет работать. Что ты сделал в жизни доброго блогер? Какой след оставишь на Земле? Все твои писульки умирают в день публикации.
Какой смелый Илья Варламов ! Пока
Бинго Варламова во всей красе. Как же вы унылы ребята.
Не знал, что наша офтальмологичка такая крутая по технике.
Интересно, как бы товарищ Варламов обеспечивал теплотехнические характеристики при старом фасаде 1959 года?
23.12.2019 10:21
АБОРИГЕН
Как же вы унылы ребята.
Зато вы веселите каждый день. Аудитория просто ухохатывается.
Серый керамогранит уродует здание...Ну миклухо маклай,ну папуас .
Я считаю, что сейчас здание стало выглядеть лучше, а старый кирпич явно не украшал здание.