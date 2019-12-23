В новогоднюю ночь жителей Алтайского края ждет легкий снег и комфортная температура

Новогодняя ночь для жителей Алтайского края будет сопровождаться хорошей погодой. Ночью будет не слишком холодно и слегка снежно.
По предварительному прогнозу gismeteo днем 31 декабря температура воздуха по региону будет держаться около -6 градусов, а в ночь на 1 января столбики термометров могут опуститься до -20 градусов. В некоторых районах днем может быть чуть холоднее – до -9 градусов. При этом ночью термометры покажут около -10...-12°С.
Возможен легкий снег. Согласно прогнозу, скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.
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