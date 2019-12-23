Расти, долг. Жители Алтайского края увеличивают лимит кредиток

Жители Алтайского края в ноябре 2019 года взяли больше потребительских кредитов, чем в ноябре прошлого года, а также увеличили лимит на кредитных картах. Об этом говорят результаты исследования Национального бюро кредитных историй.
В ноябре 2019 года в Алтайском крае банки выдали 35 849 кредитов, что больше показателей прошлого года на 1,6% (35 321).
Наибольший рост займов аналитики зафиксировали в Краснодарском (+10,6%) и Ставропольском (+6,6%) краях, а также в Белгородской (+5,3%), Воронежской (+5,1%), Волгоградской (+4,9%) и Нижегородской (+4,6%) областях.
По количеству выданных в ноябре кредитов лидирует Москва (69,5 тыс.), Краснодарский край (66,3 тыс. займов), Московская область (65,3 тыс.), Республика Башкортостан (55,3 тыс.), Свердловская область (53,3 тыс.) и Республика Татарстан (51,3 тыс.)
Аналитики также установили, что в Алтайском крае за 10 месяцев вырос средний размер лимита по кредитным картам. Если в январе-октябре 2018 года ограничением максимально допустимой суммы на карте было 37 607 рублей, то за аналогичный период этого года лимит вырос до 45 845 рублей (+21,9%).
"В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании. И введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков банками. Однако насколько долгосрочной окажется эта тенденция, покажут ближайшие месяцы".
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