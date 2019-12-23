Алтайский край попал в рейтинг закредитованных регионов

Жители Алтайского края в ноябре 2019 года взяли больше потребительских кредитов, чем в ноябре прошлого года. Об этом говорят результаты исследования Национального бюро кредитных историй.
Алтайский край вошел в число немногих регионов, где растет долговая нагрузка. В ноябре 2019 года в регионе выдано 35 849 кредитов, а год назад их было меньше – 35 321 (+1,6%).
Наибольший рост кредитов аналитики зафиксировали в Краснодарском (+10,6%) и Ставропольском (+6,6%) краях, а также в Белгородской (+5,3%), Воронежской (+5,1%), Волгоградской (+4,9%) и Нижегородской (+4,6%) областях.
Однако самыми закредитованными регионами страны стали Москва, где в ноябре банки выдали 69,5 тыс. кредитов, Краснодарский край (66,3 тыс. займов), Московская область (65,3 тыс.), Республика Башкортостан (55,3 тыс.), Свердловская область (53,3 тыс.) и Республика Татарстан (51,3 тыс.)
Добавим, что в Алтайском крае за 10 месяцев вырос и средний размер лимита по кредитным картам. Если в январе-октябре 2018 года ограничением максимально допустимой суммы на карте было 37 607 рублей, то за аналогичный период этого года она выросла до 45 845 рублей (+21,9%).
"В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании. И введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков банками. Однако насколько долгосрочной окажется эта тенденция, покажут ближайшие месяцы".
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