Кардиолог рассказал, как он поддерживает здоровье сердца

Глава медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца, сообщает РИА "Новости".
Для того чтобы быть здоровым, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом. Одним из самых эффективных способов укрепления сердечной мышцы врач назвал тренировки на выносливость.
"Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. Регулярность важна для сердца", – отметил эксперт.
Он предложил отказаться от лифтов и подниматься по лестницам пешком.
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