Пять причин, почему стоит поехать на "Авальман"

Не хотите лежать на диване все новогодние праздники? Лениться и постоянно что-то жевать? Наш человек! Новогодние праздники – прекрасное время для активного отдыха! Время, проведенное на природе, самый лучший способ восстановить силы за год. А катание на лыжах, сноубордах и бубликах увеличит ваш уровень энергии больше чем на 100%. А где? На "Авальмане"!

Причина первая: все лучшее — рядом

Горнолыжный комплекс "Авальман" находится всего в 15 минутах от центра города. Добраться до него проще простого как на машине, так и на общественном транспорте. Крутой берег Оби, море чистого снега, несколько горнолыжных трасс, классная атмосфера, вкусный горячий чай, позитивные эмоции — ну просто восторг!

Причина вторая: хорошие трассы для всех

"Авальман" — это пять хорошо подготовленных горнолыжных трасс как для новичков, так и для профессионалов. Есть и детский склон, который отвечает всем требованиям, и имеет спуск при помощи "BabyLift".

Трассы готовят при помощи ратрака. Комплекс оснащен тремя подъемниками бугельного типа, пропускная способность которых более 2000 человек в час. Два одноместных и один двухместный бугельный подъемник обслуживают три горнолыжные трассы. Одна их трасс в вечернее время освещается и имеет систему искусственного заснеживания.

Для пользования подъемниками курорта необходимо приобрести Ski-Pass — почасовой либо по количеству подъемов.

Причина третья: прокат снаряжения

Если очень хочется покататься, но нет возможности купить снаряжение, то знайте, что на "Авальмане" всю "снарягу" можно взять в прокат. Инвентарь здесь лучшего качества от ведущих производителей Head, Burton и Fisher.

В ассортименте горнолыжные комплекты для взрослых и детей (лыжи, ботинки,палки), взрослые и детские сноубордические комплекты (сноуборд, ботинки), коньки на любые ножки, защитные шлемы, очки горнолыжные и сноутюбинги. Любой инвентарь можно взять на любое время от часа до суток.

Причина четвертая: работает Школа инструкторов

На территории горнолыжного комплекса работает Школа инструкторов. Все специалисты прошли обучение по австрийской методике, имеют удостоверения международной инструкторской ассоциации.

"Не нужно куда-то ехать учится кататься на сноубордах или лыжах, а лучше пройти обучение на месте и поехать уже подготовленными, чтобы избежать неприятностей. Наши профессиональные инструкторы проводят обучения как взрослых, так и детей. Есть индивидуальные занятия, и групповые", — рассказывает директор комплекса Евгений Кизилов.

Детей инструкторы обучают на индивидуальных занятиях с трех лет, а группы – с пяти. Ребята, которые по каким-то причинам не могут обучаться в формате школы, могут заниматься по клубной системе "Avalman Kid club". Дети обучаются катанию на сноубордах и лыжах в будние дни три раза в неделю и по выходным.

Причина пятая: сверхсила в парафине и гостиница

На территории горнолыжного комплекса мастерская. Здесь опытные специалисты сделают ваши лыжи, сноуборды, коньки сверхсильными и надежными.

Также на территории работает гостиница и уютное кафе.

Что новенького?

Сейчас на "Авальмане" запустилась акция "Снеговик": три часа "все включено" в будние дни 700 рублей, в выходные тысяча рублей. В цену входят и подъемники, и прокат и трассы!

Чтобы новогодние праздники не прошли даром, приезжайте на "Авальман"!