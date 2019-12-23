Пропавшую 16 лет назад сибирячку нашли в красноярской психбольнице

Жительницу Томска, которая пропала в 2003 году, спустя 16 лет нашли в красноярском психоневрологическом диспансере. Все эти годы она провела в лечебном учреждении, сообщает ngs24.ru.
Девушку по имени Юля в 2003 году обнаружили прохожие в одном из магазинов Красноярска. Больше она ничего о себе не помнила. По всем регионам страны волонтеры разослали ориентировки с лицом и именем девушки. Но найти родных удалось только несколько дней назад: волонтерам позвонил мужчина, который представился братом Юли.
Оказалось, что у нее есть и другие сестры и братья, а сама Юля родом из Томска. Одна из сестер подтвердила, что Юля – ее родственница, назвала имена других родных, мамы и папы. Это совпало с той информацией, которую о Юле смогли выяснить волонтеры.
Заберут ли родственники к себе женщину, пока неизвестно.
Комментарии
"Заберут ли родственники к себе девушку, пока неизвестно."
А нафига, тогда, было звонить? Или АМИКу нечем заняться,как только трагедии придумывать. В трех актах?
Весь желтяк собираете Амик...а ведь был когда то нормальный новостной портал ! Зато сейчас треть новостей - криминал, треть - муть, публикуемая обычно низкопробными инфоресурсами...
А разве нельзя делать ДНК-анализ людей, и по совпадению 50%, 25%, 12.5% искать родителей, братьев, сестер (совпадение на 50%), двоюродных (25%) и т.д.
Если найти даже далеких родственников, это отличные зацепки для поиска.
База же где-то в МВД постоянно пополняется...
ДНК анализ стоит недешево. Вы предлагаете ВСЕХ жителей страны подвергнуть такому анализу на всякий случай??? ну не знааю
23.12.2019 13:01
- гость -
Вы предлагаете ВСЕХ жителей страны подвергнуть такому анализу на всякий случай???
Вроде как читал, в европейских странах практикуется такое. В роддоме еще берут анализ, и у всех въезжающих.
Лично у меня брали на Калинина 20 еще лет 10 назад, расследовали убийство, отрабатывали все контакты погибшего (я с ним как с клиентом компании работодателя по телефону разговаривал за 2-3 недели до трагедии).
Значит, уже тогда сверяли. Скорее всего уже тогда базы формировались. А за 10 лет там накопилось уже, по идее, много образцов.
Комменты из того диспансера что-ли пишут?