Массовая авария произошла в Барнауле. На месте работают медики

Массовая авария произошла на въезде во дворы по улице Георгиева, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
На дороге столкнулись четыре иномарки. Внедорожник остался стоять на проезжей части. А отброшенная в сторону легковушка спровоцировала столкновение еще с двумя автомобилями.
По версии очевидцев, причиной ДТП стала плохо очищенная дорога. Водители не успели разъехаться.
На месте инцидента работают сотрудники полиции и медики. Информации о пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Причина аварии всегда одна-прокладка.
Это вчера массовые аварии были на трассе с НСКа в Брн. По 10 машин разом, и не одна авария. А тут фигня.
Мусор в головах.
вчера днем проходил мимо - от марии ра направо стартовала иномарка, долго буксовала, за это время, при свободном движении, две машины ее обрулили. наверное, сегодня это продолжение вчерашнего
не убранные дороги от снега как результат аварий
Просто родители этих водителей при зачатии были пьяны