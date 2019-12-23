Жители Алтая отдают 65% зарплаты на погашение кредитов

Жители Алтайского края должны банкам в среднем 183,5 тысячи рублей. За 2019 год сумма выросла на 26,8 тысячи. По уровню закредитованности регион располагается на 74-м месте из 85: жители тратят на погашение долга 64,7% своего дохода.
В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь – 13,9% и 15,9% соответственно. Низкий уровень обращений в кредитно-финансовые организации за займами в этих регионах объясняют отсутствием крупных банков.
Высокий уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии, жители которой отдают банкам 86% от зарплаты, Туве (76%) и Курганской области (73%).
По размеру кредита на человека лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя задолженность граждан перед банком 478 тысяч рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Якутия, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445 тыс., 389 тыс. и 359 тыс. рублей соответственно.
Комментарии
Очередные хроники успешного капитализма
Елочка мне нравится? Елочка, ... мне нравится?!
Это от финансовой безграмотности населения. Привыкли жить на микрозаймах, просто так набрать техники в кредит("жизненно необходимые". А потом удивляются "а что это процентов так много набежало? а почему коллекторы пристают?"
правильно, люди сами виноваты в том, что они бедные - потому что ленивые (не работают на трех работах), жадные (хотят стиральную машинку купить) и глупые (не умеют проценты считать)
Даже тут "среднюю" вывели. Но у меня их среднии ни в чём не сходятся.
Мы не брали, родители тоже, родственники тоже....
Видно те кто берут, берут на много больше чем 180 тыс...
Мало, мойшам надо больше, им надо всё!
Кредит кабала.
В соседней Новосибирской области больше.
Там 257,5 тыс. на человека и 66 % дохода.
Как говорит руководство страны, люди стали лучше жить, больше зарабатывать, поэтому есть уверенность в завтрашнем дне, поэтому смело берут кредиты
ага, а кто то все 70% отдает
Не понимаю нытьё отписавшихся, вас под ружьём вели кредит брать?
23.12.2019 12:52
- гость -
Даже ипотеку не брали ни вы, ни ваши родственники? везёт вам.... квартира с неба упала
Вот в этом и «достойная» жизнь и наличии автомобилей, все на кредитах и в долгах, ещё не написали какой процент эти кредиты не выплачивает. То то
13:47
- гость -
квартира с неба упала
--
Напоминаю: квартиры всем в СОБСТВЕННОСТЬ подарил Борис Николаевич Ельцин.
23.12.2019 13:46
- гость -
не вижу нытья. Ну разве что Гость 13-36. И то не сказала бы , что он ноет
Не выдавали бы вот так банки кредиты всем подряд и не было бы столько машин на дорогах, да и в магазинах не было такой выручки, а то прямо город так хорошо живет, машины по 3 на семью, шубы, айфоны, все в долг
23.12.2019 13:51
- гость -
ну я то квартиру в 2010 г. покупала.
машины по 3 на семью, шубы, айфоны, все в долг
Это всё комплексы от голожо..босоногого детства.
23.12.2019 13:54
Гость
Почему Вы думаете , что всё в долг? У нас , например, 2 машины в семье. Из кредитов - только ипотека. Да и та через 3 года закончится
Ту 13:54
А ты иди и возьми кредит без дохода)
Вот ты думаешь сейчас прям всем дают? Да хрен там) справка о доходах обязательно, приставов и налоговую пробивают)
Сейчас не дают уже так как раньше раскидывались.
Многие набрали в кооперативах и всяких быстрых манях))) где им давали под конские проценты - легко счёт и на тысячи годовых мог идти)
Многие набрали в кооперативах и всяких быстрых манях)
Ну и как назвать этих людей?