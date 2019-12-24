В Новый год без долгов: пять шагов, которые помогут обрести финансовую свободу

Внезапное увольнение, непосильный кредит и растущие как снежный ком долги – к сожалению, от этого никто не застрахован. Если вы оказались в числе должников, но не представляете, где взять необходимую сумму, не нужно впадать в панику. Далее вы найдете топ-5 советов, следуя которым можно рассчитаться с долгами в максимально короткие сроки.

1. Расставьте приоритеты

Быстрое погашение долгов в такой ситуации должно стать вашей главной задачей, поэтому какое-то время придется пожить в режиме экономии. Зачастую люди склонны совершать импульсивные покупки – от них следует на время отказаться. Также будет неплохо, если вы откажетесь от бесполезной еды: газированные напитки, алкоголь, соусы и прочий "пищевой мусор", который не несет никакой питательной ценности, больше всего ударяет по бюджету. Так что вы легко сможете убить сразу двух зайцев – не только сэкономить, но и оздоровиться.

Удивительно, но даже такая экономия способна сократить расходы до 10 000 рублей в месяц и позволить выплатить долги гораздо быстрее.

2. Откладывайте 20% от ежемесячного дохода

Сумма, равная 20% от вашего ежемесячного дохода, должна стать неприкосновенным запасом для погашения долга. Откладывайте эти деньги сразу же, как получите зарплату, это позволит иметь минимальную стабильную сумму, которая позволит постепенно закрывать платежи.

3. Составьте график платежей

Чтобы наглядно видеть результат, распишите все свои долговые обязательства: кредитора, сумму и срок выплаты. После каждого платежа делайте пометку. Такая наглядная схема будет мотивировать в тяжелой ситуации: вы увидите, что сумма выплат не бесконечна, и с каждым платежом вы приближаетесь к заветной цели.

4. Повышайте свой доход

Очевидно, что с ростом дохода вы погасите долги намного быстрее. Поэтому ищите дополнительные возможности заработка, как на основной работе, так и по совместительству. А вот от рискованных проектов вроде инвестирования в такой ситуации стоит отказаться – лишние риски сейчас совсем ни к чему.

5. Попросите об отсрочке и найдите более выгодный вариант займа

Оформление "кредитных каникул" в банке возможно, если вы предоставите подтверждение своих финансовых проблем. Некоторые МФО тоже готовы пойти навстречу своим клиентам, поэтому в любой сложной ситуации старайтесь договориться. Оформив отсрочку, вы получите время, чтобы заработать денег для погашения платежей и возможность взять заем на более выгодных условиях, чтобы погасить предыдущий.

"Содействие Финанс Групп" поздравляет вас с Новым годом, желает финансового благополучия и предлагает выгодный вариант микрозайма – под залог ПТС.

Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен. После предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и отправиться всей семьей в новогоднее путешествие!

Компания "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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