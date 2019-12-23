Продавец, повар, юрист. Самые востребованные профессии назвали в России

На рынке труда России не хватает продавцов-кассиров. Эта специальность возглавила рейтинг самых высоковостребованных профессий, который составил Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда. Его специалисты опросили представителей 29 тысяч компаний, сообщают "Известия".
На второй строчке рейтинга расположились повара, а на третьем – педагоги профобучения и профобразования. Также в список попали юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.
Некоторые эксперты уверены, что востребованность кассиров, занявших первую строчку рейтинга, медленно, но падает. В будущем их могут заменить роботы.
"Эта профессия не вымрет полностью, но интерес явно будет уменьшаться. Все большее распространение получают кассы самообслуживания, где покупатели могут самостоятельно "пробить" товары по штрихкоду и расплатиться банковской картой. Соответственно, кассиров требуется все меньше, а бизнесмены готовы потратиться один раз на закупку нужного оборудования, чтобы ежемесячно не платить зарплату работникам", – сказал основатель Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.
Комментарии
Терпеть не могу кассы самообслуживания. Это работа кассира, почему я должен выполнять их работу? товар от этого дешевле не становиться, значит магазин получает сверхприбыль за счёт моего удобства. А самая уродская система оплаты конечно в Ашане. Этот де...изм ничем вообще не объяснить - и кассир есть, и рассчитываешься сам.