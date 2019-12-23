"Яндекс. Видео" и YouTube могут быть заблокированы в России

"Яндекс. Видео" и YouTube могут попасть под блокировку в России из-за размещенного на них пиратского контента. О реальной возможности блокировки газете "Ведомости" рассказал генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.
Эта организация представляет интересы 15 издательств, в том числе издательства "Эксмо", от лица которого в отношении видеохостингов был подан иск. Поводом для судебного разбирательства стало размещение на сетевых ресурсах книги "Задача трех тел" Лю Цысиня. В начале декабря суд обязал "Яндекс. Видео" и YouTube удалить аудиоверсию произведения, но она все еще доступна.
"Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс. Видео" и YouTube в России", – отметил Рябыко.
Комментарии
Чел хайпануть захотел? Ведь если все выгорит, то сможет смело заявлять, что он тот самый, который ютуб закрыл...
Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс. Видео" и YouTube в России", – отметил Рябыко.
Глюпий, глюпий украинец!
Этого холуя Рябыко ещё не закрыли за вымогательство?! Хорошая видать крыша.
Как только в руках государства появится инструмент дающий возможность заблокировать YouTube, то они незамедлительно его заблокируют. Повод можно найти любой.
А как в Союзе "Голос америки" слухали? тоже через VPN?