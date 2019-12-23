Глава алтайского Минздрава пригрозил врачам "уголовкой" за подарки на Новый год

Накануне Нового года и Рождества главы медучреждений Алтайского края получили письма из регионального Минздрава, в которых им напоминают, что принимать на работе какие-либо подарки в связи с праздниками запрещено, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на свои источники.
Министр здравоохранения края Дмитрий Попов в документе от 17 декабря попросил врачей оставаться порядочными людьми и не пользоваться служебным положением, иначе может наступить уголовная ответственность.
Работникам медучреждений, следует из письма, запрещено принимать и дарить подарки в связи с выполнением своих трудовых обязанностей. В дар нельзя принимать ни товары, ни услуги, ни пользованием каким-то имуществом. Все это является материальной выгодой.
Исключением являются презенты, которые медики получили в связи с протокольными мероприятиями и в служебных командировках, но и они подлежат сдаче.
Дмитрий Попов подчеркнул, что поведение врачей должно соответствовать занимаемому положению, чтобы ни у кого не возникло мыслей об их нечестности и непорядочности. Иначе будет нарушено законодательство РФ. Кроме того, сообщил министр, такое поведение медработников создаст условия для возникновения конфликта интересов и может привести к увольнению или привлечению к уголовной ответственности, поскольку подарок якобы можно расценить как взятку.
Однако из определения в УК РФ следует, что взяткой считается оплата действия (бездействия) должностного лица, что в случае получения знака внимания от благодарного пациента еще предстоит доказать.
Комментарии
Исключением являются презенты, которые медики получили в связи с протокольными мероприятиями и в служебных командировках, но и они подлежат сдаче.
--
Сразу нести в Димин кабинет?
Иногда путь к креслу министра проходит не просто через тернии, а буквально балансирует на грани нарушения законодательства РФ. Собственно, скандалами в высших эшелонах власти уже никого не удивишь. Однако некоторые шаги и решения, сделанные руководителями регионов, все еще способны приводить в некоторое замешательство даже экспертов политики.
Не успел еще забыться скандал с возникновением нешуточного дефицита льготных лекарств в Красноярском крае, в котором напрямую обвинили заместителя министра здравоохранения Дмитрия Попова, как появилась официальная информация о назначении этого самого господина Попова министром здравоохранения Алтайского края. Напомним, Алтайский край теперь возглавляет красноярец Виктор Томенко.
Александр Глисков указывал на то, что данная проблема могла возникнуть из-за просчетов со стороны министерства здравоохранения. В частности, данные просчеты «лежат» на совести замминистра Дмитрия Попова. Глисков выступал за то, чтобы по итогам проверок данный чиновник был уволен по статье. Однако этого не случилось.
Глисков тоже хорош. Адвокат. Тяжелее туалетной бумаги ничего в руках не держал.
14:32
- гость -
Митя, ты зачем провалил закупку льготных лекарств?
Врач не должностное лицо
До 3500 то можно
23.12.2019 14:35
- гость -
Новопасситу попейте.
У вас там на любого компромат. Поставили бы слесаря, так вы бы и на него нарыли, что он кому-то в 1993 году криво поставил унитаз.
Как вы все надели.Вы про порядочность скажите депутатам,министрам,полицейским,судьям и другим вышестоящим лицам.Вы уже не знаете как наказать бюджетников вот и придумывает всякую хрень.
14:54 Митя, не расстраивайся. Кстати, а как прошли закупки льготных лекарств в этом году в АК? Всё нормально или?
Всё понять не могу; за что вы , чинуши минздравские нам даны, за какой грех? В практике вы замечены не были, авторитет подмочен...
Ага, щаз, брали и будем брать.
23.12.2019 15:18
- гость -
Ошибся. Вам нужно не новопассит пить.
А что говорят про нового главврача Диагностического,правда ли??Говорят,что запойная она,якобы в первой горке ее откапывают?Врут поди?