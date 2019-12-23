Как прожить почти полвека и выглядеть на 25. Секреты 48-летней красавицы-модели

48-летняя жительница Англии Виктория Фитхерстоун Пирс привлекает внимание мужчин не реже, чем 20-летние девушки. Секрет вечной молодости, по ее словам, – веганская диета.
Виктория рассказала, что была вегетарианкой с 6 лет, но в 33 года полностью перешла на растительную пищу. К этому шагу ее подтолкнуло ознакомление с изнанкой индустрии производства молочной продукции. После этого женщина полностью отказалась от животных продуктов, жесткого ухода за собой и алкоголя. Она с гордостью говорит о том, что использует только кремы для кожи и никогда не прибегала к помощи пластических хирургов.
Большинство знакомых Виктории – молодые люди, некоторым из которых по 18 лет. Зная о возрасте своей подруги, они общаются с ней уважительно, что очень смешит Викторию.
Сейчас она работает моделью и руководит благотворительным фондом, а когда-то для того чтобы попасть в модельный бизнес, женщине пришлось солгать и уменьшить свой возраст на 10 лет во время собеседования. Работодатель был шокирован, когда узнал реальный возраст новой сотрудницы, пишет The Sun.
Комментарии
пункт 1: иметь много денег
пункт 2: хорошо знать фотошоп
пункт 2: никогда физически не работать