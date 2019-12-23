Елена Малышева показала свою лондонскую квартиру

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram показала лондонскую квартиру, которую они с мужем арендуют.
"А я с мужем приехала на два дня в Лондон. Он по делу, а я вырвалась за компанию. Начиная с понедельника у меня сплошные съемки до 30 декабря. Каждый день!" – написала она под постом.
Некоторые вещи в новом доме ее поразили: высокая кровать, отверстие для мусора в столе и отсутствие смесителей на умывальниках.
Комментарии
"Самых старый чай." Монтажер видео из нее еще тот.
Штож Вам в Россеюшке не живется патриотичные вы наши, скрепоносы с первого канала....
23.12.2019 14:44
Медведь-шатун
Вы только заголовок прочли?
Муж Малышевой поехал в командировку. Она поехала с ним. Квартиру сняли в аренду...
Если бы малышева смотрела позновательыне передачи, а не только какать людей учила - она бы не удивлялась отсутствию смесителя......темный человек.
23.12.2019 15:03
krash
Зато английским учёным всегда есть что открывать.
23.12.2019 15:03
krash
а она не удивилась.