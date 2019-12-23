Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием

Компания "Нортэк", которая работает на площадях бывшего Алтайского шинного завода, начала реализацию крупного инвестпроекта по расширению мощностей. По словам Игоря Канакова, управляющего директора, вся территория предприятия заставлена новым современным оборудованием, а завод начал производить новые шины низкого давления, пишет altapress.ru.
Как рассказал Канаков, закупленное оборудование предназначено для выпуска шин для сельскохозяйственной техники и индустриального назначения. Шины низкого давления в России и Европе больше никто не производит.
"Конкурировать будем с единственным производителем из Канады", – сказал Канаков. По его словам, главное конкурентное преимущество – цена. Стоимость одной канадской шины – 300 тыс. рублей, барнаульской – 80 тыс. рублей.
К лету 2020 года на заводе намерены запустить новый цех. Линейка индустриальных шин будет расширена с 200 до 400 наименований. Объем вложений в следующем году составит около 1 млрд рублей.
Полностью реализовать проект инвестор планирует в 2020-2021 годах. Ранее Канаков заявлял, что общий объем вложений составит порядка 2 млрд рублей. По его словам, источники инвестиций определены на 80%, контракты на поставку оборудования подписаны.
Сегодня предприятие работает на пределе своих мощностей. Именно поэтому и возникла необходимость в расширении.
На отчетном заседании Союза промышленников в октябре Игорь Канаков обратился к властям края с просьбой предусмотреть в 2021 году господдержку заводу в Фонде развития Алтайского края.
В августе Канаков рассказывал губернатору края Виктору Томенко, что последние семь лет все, что зарабатывает предприятие, идет на модернизацию. А это суммы в пределах 500-700 млн, 1 млрд рублей в год. В 2020 году предприятие также намерено вложить порядка 500 млн в развитие.
Инвестиции дают результаты. За пять лет выпуск продукции возрос в разы: индустриальных шин – в 10,6, для легкогрузовых авто – в 2,1, для сельхозтехники – в 1,7 раза.
В 2018 году выпуск продукции увеличился на 14%, в 2019-м прогнозируют рост еще на 12%.
Комментарии
зато как они там работников швыряют с зарплатой это не в сказке сказать, одноклассник работал там вальцовщиком резиновых смесей поэтому все знаю от него, т.к. сказать из первых уст
Про Шинный в Барнауле уже легенды ходят. Просто энциклопедия унижений человека труда
вы б хоть реальные фоты прикрепляли
23.12.2019 15:01
фома
И что именно вы знаете?
гостю 15:11. В общем и целом везде наблюдается всеобщее оборзевание работодателей