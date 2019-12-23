Стало известно, когда инвестор планирует выкупить Иткульский спиртзавод

В январе 2020 года компания Marussia Beverages планирует завершить сделку по покупке Иткульского спиртзавода. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Александр Большаков рассказал, что сейчас Иткульский спиртзавод работает. В штате предприятия 284 человека, хотя часть из них "простаивает" (не загружены работой). Однако завод приобрел в этом году зерно и произвел 20 тысяч декалитров спирта и в октябре начал разливать водку. Долгов по зарплатам и налогам нет.
Переговоры с Marussia Beverages продолжаются. Компания планирует заходить с решением комплекса вопросов, уточнил Александр Большаков. Например, необходима реструктуризация долгов в банках, а также получение права на розлив водки под определенными торговыми марками, право на которые принадлежит другим собственникам.
"Переговоры ведутся. /.../ Мы надеемся, что в первом месяце нового года это все завершится, и мы будем рады видеть нового инвестора и работающий завод", – отметил Большаков, но уточнил, что сроки называет инвестор.
Что известно о сделке
В 2018 году Иткульский спиртзавод сработал в убыток – 300,4 млн рублей, приводил "Коммерсантъ" данные "СПАРК-Интерфакса". В мае предприятие подало на банкротство после заявления Промсвязьбанка (требования на 134,7 млн рублей) к ГК "Кристалл Лефортово" (Иткульский спиртзавод являлся поручителем по кредитам группы). Позже к ним присоединились другие компании. Например, Сбербанк с требованием 512,3 млн рублей.
Предприятие входило в топ налогоплательщиков Алтайского края, а также было основным работодателем для жителей села Соколово Зонального района. Остановка производства лишила людей дохода, заставив их выйти на митинги. Губернатор края Виктор Томенко дал распоряжение подчиненным решить ситуацию.
Потенциальным инвестором стала компания Marussia Beverages со штаб-квартирой в Нидерландах, которая принадлежит Haydn Holding AB (Швеция). ООО "Маруся бевереджис рус" – дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай. Компания не располагает собственными производственными мощностями в России.
Иткульский спиртзавод на протяжении десяти лет производит для Marussia Beverages водку Mamont. "Мы всегда были очень довольны качеством продукции и профессионализмом сотрудников Иткуля. Во всех странах, где мы развиваем Mamont, у нас только положительные отзывы о продукте", – сказал генеральный директор ООО "Маруся бевереджис рус" Юрий Тинт "Коммерсанту".
Комментарии
Директора Суркова верните и все наладится, а то эти " эфективные" менеджеры модные любое дело до банкротства доводят, карманы набили и в Лондон, а сдесь хоть потоп....