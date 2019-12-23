На алтайском заводе химреактивов сократят в четыре раза меньше людей, чем собирались

Руководство Михайловского завода химических реактивов отказалось сокращать 48 работников и уволит только 10. Увольнения планировалось провести из-за серьезного сокращения продаж особо чистых солей, которые используются в фармацевтической промышленности. Но завод выручат алтайские предприятия, пишет "Алтайская правда".
Руководство алтайского Минпрома попросило компании "Эвалар", "Алтайвитамины", "Источник" и других фармпроизводителей перенести заказы с середины и конца 2020 года на его начало. Это обеспечит завод работой на ближайшие два-три месяца и позволит избежать увольнения сотрудников.
Директор завода Сергей Немчинов объяснил, что продукция предприятия получается дороже, чем китайские аналоги.
"У нас на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки все хотят заработать, и заработать много: поставщики сырья, электроэнергии, угля, железнодорожники", – объясняет Немчинов.
Чтобы предприятию не работать в убыток, пришлось сократить девять человек. Затем планировали уволить еще 48. Теперь принято решение сократить только 10 сотрудников.
Немчинов надеется, что к весне пойдет больше заказов от сельхозпроизводителей на минеральные удобрения и средства защиты растений. Последние завод планирует продавать вначале как дилер, а потом собирается наладить собственное производство пестицидов.
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