Со всего мира: пять тысяч человек решили проблемы со зрением в алтайской клинике

В декабре каждый из нас подводит итоги уходящего года и составляет планы на будущее. Традиция говорить о достижениях за год принята во многих компаниях. Своими планами и перспективами развития поделились врачи и директора группы компаний "Евростиль".

За 2019 год команда клиники помогла решить проблемы со зрением более пяти тысячам человек. Кардинально решили проблему плохого зрения более тысячи наших пациентов, воспользовавшись процедурой лазерной коррекции зрения. Теперь их жизнь стала ярче, красочнее и четче. Более шестисот наших пациентов проходят постоянное лечение, уникальность которого состоит в применении комплекса современных офтальмологических методик.

Специалисты провели более тысячи процедур с помощью лазерной коррекции зрения. По словам директора клиники "Евростиль" Ольги Романенко, для многих именно такая операция является судьбоносной.

"Процедура лазерной коррекции зрения для некоторых наших пациентов является решающей, и не побоюсь этого слова, судьбоносной. К нам очень часто обращаются молодые люди, которые хотят сделать военную карьеру. Как известно, чтобы попасть в ряды служащих, нужно иметь не только отличное здоровье, но и зрение. В уходящем году мы исполнили не одну мечту будущих курсантов военных заведений", – говорит Ольга Алексеевна.

География пациентов клиники – не только Алтай

За этот год в клинику обращались пациенты не только из Алтайского края, но и из соседних регионов: Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Иркутской областей. Были пациенты из совсем далеких от Барнаула уголков нашей страны. Среди них жители Камчатского края, Республики Саха, Забайкальского края, Мурманской области. Еще в этом году пациентами "Евростиля" стали граждане Казахстана, Белоруссии, Германии, США и Ирака.

Самый распространенный дефект зрения

По словам врача-офтальмолога клиники Максима Лазорского, чаще всего люди приходят с близорукостью.

"Самый распространенный дефект зрения – близорукость от -1 до -3,5 диоптрии. Чаще всего люди именно с таким минусом делают коррекцию зрения. В этом году нам удалось помочь нескольким пациентам с близорукостью более 15 диоптрий. Пациенты с такими серьезными отклонениями в зрении встречаются достаточно редко, но тем интереснее для врача такие случаи. Для сложных пациентов мы проводим двухэтапное обследование в динамике, делаем расширенные расчеты для проведения коррекции зрения. Такой комплексный подход дает нам уверенность в успехе операции", – рассказывает Максим Михайлович.

Становятся еще лучше: врачи проходят повышение квалификации

В этом году детский врач-офтальмолог Родион Нестеренко принял участие в межрегиональной научно-практической конференции "Актуальные вопросы офтальмологии "Сибирские горизонты", посвященной 85-летию офтальмологической службы Алтайского края. Он представил свой доклад на тему "Кастомизированная ортокератология: возможности и показания", рассказал о современных методах коррекции близорукости у детей, применяемых в клинике "Евростиль". Кроме того, Родион Андреевич в очередной раз стал куратором на московском образовательном курсе Best Vision Lab, где помогает врачам осваивать современное направление в офтальмологии – ортокератология.

Увеличит глаз в 40 раз: про оборудование

Клиника "Евростиль" следит за новыми тенденциями в офтальмологии и заботится о обновлении медицинского оборудования. В этом году были приобретены самые современные щелевые лампы, позволяющие проводить детальный осмотр структуры глаза и делать невероятно четкие, увеличенные в 40 раз снимки глаза. Благодаря такой функции офтальмологического аппарата врач может наглядно показать и ответить на все возникающие у пациента вопросы.

Появилась горячая линия

Клиника "Евростиль" запустила горячую линию – 8 (3852) 669-669. Барнаульцы и жители Алтайского края могут задать любые вопросы, связанные с проблемами зрения, а также записаться на прием к специалисту.

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"

Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 3Б

Телефон: 669-669

Сайт: eurostyle-barnaul.ru

Instagram: @eurostyle_kmgИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста.