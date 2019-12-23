В Алтайском городе стащили уличные гирлянды прямо от администрации

В Камне-на-Оби появился новогодний вредитель. От администрации Каменского района кто-то в ночь с 20 на 21 декабря украл две гирлянды, сообщают "Каменские известия". В эту же ночь злоумышленник разрушил фигуры в снежном городке на набережной.
По данным издания, есть основания считать, что в обоих случаях действовал один человек.
Цветные гирлянды в этом году закупили по инициативе администрации района на деньги городского бюджета. Они украсили пешеходную зону и фасад самого здания. Иллюминация появилась и на трех центральных многоквартирных домах.
Но "новогоднее настроение" испортили вандалы. Известно, что каменские художники восстановят снежные фигуры. С поиском гирлянд пока дело обстоит сложнее. Но есть записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие ночное похищение, их передали в полицию.
Теперь в снежном городке и его окрестностях совместно с полицией будет дежурить народная дружина.
Комментарии
Быдло...
Там похоже все быдло. Сверху до ни