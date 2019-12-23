Главный среди первых: стало известно, кто возглавил алтайский Совет ректоров

Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков возглавил Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Его кандидатуру единогласно поддержали члены объединения во время очередной встречи в Министерстве образования Алтайского края, сообщает официальный сайт правительства региона.
До этого времени Андрей Марков исполнял обязанности председателя Совета. "Андрей Михайлович отлично справлялся с должностью", – отметила ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич.
"Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это, в свою очередь, идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края", – сказал Марков на встрече.
Зампредседателя совета стала ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета Людмила Мокрецова.
Игорь Салдан, ранее возглавлявший Совет, покинул этот пост вслед за тем, как оставил должность ректора Алтайского государственного медуниверситета после завершения срока контракта.
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