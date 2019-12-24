В Алтайском крае вырос объем производства еды

Развитие экспорта продукции алтайских предприятий позволило вытянуть в плюс производство муки, мяса и других товаров. Всего за 10 месяцев текущего года отгружено товаров на 212 млн долларов. У этого сектора экономики есть точки роста, но при условии, что государство продолжит субсидировать затраты на транспортировку.
Об этом шла речь 23 декабря на пресс-конференции Александра Большакова, начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Что грузим?
Пищевики отправляют за рубеж муку, хлопья для завтраков, масло, немного мяса и молочной продукции (в основном плавленые сырки).
"Внутри России рынок пищевой продукции высококонкурентен. Главное – не произвести, а продать. Экспортные рынки являются приоритетными для увеличения производства продукции, – отметил Александр Большаков. – Суммарный экспорт за 10 мес. 2019 года составил 212 млн долларов. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года".
Он подчеркнул, что благодаря экспорту в Алтайском крае начали расти объемы производства муки, которые до 2019-го падали три года подряд. За 11 месяцев текущего года отмечен рост 8%. Также прибавило производство молочной продукции (+4%) и рыбы (+16%).
"В этом году на 40% вырос объем экспорта в Китай. Это перспективное направление: там много "едаков", а также удобная логистика поставки продукции", – говорит Большаков. Также алтайские продукты отправляют в европейские страны, США и Канаду. Например, ИП "Шустов" регулярно отгружает филе окуня, которое потом используют для приготовления ресторанных блюд.
Благодаря чему растем?
Впрочем, Александр Большаков признает, что экспорт в Алтайском крае развивается благодаря дотациям со стороны государства, которые компенсируют до половины затрат на перевозку. В этом году Алтайский край получил на субсидии 192 млн рублей. Это 15% от всей суммы, которую государство потратило на развитие экспорта.
"В Алтайском крае нет портов, мы проигрываем по логистике Казахстану", – говорит Большаков. Частично это решено постановлением № 1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом".
"Но это полностью не решает проблемы. Мы об этом говорим на всех уровнях, все согласны, что проблему надо решать на федеральном уровне, но глобальных подвижек нет", – отмечает спикер.
Как прирастал объем экспорта в 2019 году к итогам 2018-го
- злаки – в 2,1 раза;
- мясомолочная продукция – 45%;
- рыбная продукция – 13%;
- прочая продукция – в 1,9 раза;
- масложировая продукция – минус 8%.
Начальник управления Алтайского края по пищевой промышленности пояснил, что сокращение объемов производства и вслед за этим экспорта масла произошло по объективным причинам. В Алтайском крае банкротится компания "Юг Сибири". Оборудование предприятия взяла в аренду питерская компания "Благо". По словам Большакова, она намерена наращивать производство уже в декабре 2019 года.
Комментарии
"ИП "Шустов" регулярно отгружает филе окуня, "
Где у нас в крае "залежи" окунёвые? Неужели в Оби?
07:26, да там скорее всего речь о микроскопических количествах.