Следком начал проверку из-за гибели мальчика, упавшего в колодец канализации

Семилетний мальчик из Петропавловского района упал в канализационный люк в усадьбе дома и погиб. Белокурихинский отдел регионального Следкома начал доследственную проверку по факту его смерти.
По предварительным данным, днем 22 декабря в одном из сел района местный житель расчищал снег в усадьбе своего дома. Рядом с ним находился внук. В какой-то момент мужчина обернулся посмотреть на мальчика и увидел, что крышка канализационного люка открыта, а ребенок лежит в колодце. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
Комментарии
В какой-то момент мужчина обернулся посмотреть на мальчика и увидел, что крышка канализационного люка открыта, а ребенок лежит в колодце.
А до этого открытый колодец не было видно? Толко когда ребёнок туда свалился...пипец какой-то
Темное дело