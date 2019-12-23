Полицейские 17 лет назад топором зарубили двух девушек в Бурятии

Бывший и действующий сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в убийстве двух девушке 17 лет назад, сообщает "Байкал Daily".
Две девушки 17 и 18 лет из Кабанского района пропали в 2002 году. Местные жители до последнего надеялись, что они живы, но получили анонимное письмо, в котором неизвестный написал, что нашел яму с обгоревшими телами погибших. Долгое время дело оставалось нераскрытым.
"Недавно в отделе по расследованию особо важных дел было образовано следственное отделение, в которое включены наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они после тщательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников", — рассказали в СК.
Преступниками оказались бывший и действующий полицейский. По версии следствия, они с девушками поехали на природу выпить, но поссорились. Мужчины расправились со знакомыми при помощи топора и попытались скрыть следы преступления.
Проверяется версия о причастности к преступлению других сотрудников полиции.
Комментарии
А может, девушки проявили неуважение к представителям власти? Не всё так просто... ну не могут сотрудники полиции так себя вести без причины. Скорее всего, это необходимая самооборона была.