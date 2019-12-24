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Какие эпизоды "Звездных войн" самые лучшие? Рейтинг amic.ru

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
От худшего к лучшему фильму великой саги Джорджа Лукаса и Disney

В мировой прокат вышел заключительный эпизод новой трилогии "Звездные войны: Скайуокер. Восход", сделанный студией Disney после продажи всех прав Джорджем Лукасом. Одни зрители ругают новый эпизод, обвиняя режиссера Джей Джей Абрамса во вторичности и логических нестыковках. Другие же считают "Восход" едва ли не лучшим фильмом в истории франшизы. Уже известно, что в ближайшие годы Disney не планирует снимать новые ленты и продолжать развивать историю семейства Скайуокеров. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков решил подвести итоги любимой для всех саги и сделать рейтинг лучших эпизодов.

9-е место. "Эпизод III. Месть ситхов"

2005 год. Режиссер – Джордж Лукас

Финал второй трилогии, сделанный лично Джорджем Лукасом. Многие фанаты утверждают, что именно так должны выглядеть каноничные "Звездные войны". Парадоксально, что на Западе зрители любят именно классическую трилогию "Звездные войны", а в России – фильмы-приквелы. Проблема "Мести ситхов" в своей предсказуемости: с самого начала известно, что Энакин Скайуокер перейдет на темную сторону силы и превратится во вселенское зло Дарта Вейдера. Даже отличный русский дубляж не спасает ужасную актерскую игру Хайдена Кристенсена, который вынужден хмуриться, чтобы изобразить на экране гнев. Джордж Лукас в "Мести ситхов" слишком много внимания уделил политике, заговорам в сенате, расколу в Республике, гражданской войне, позабыв о главном – лихом приключении. Из плюсов – отлично поставленные битвы на световых мечах.

8-е место. "Эпизод II. Атака клонов"

2002 год. Режиссер – Джордж Лукас

Еще один приквел, где Лукас наконец-то объясняет, откуда во вселенной появилась могущественная армия солдат. И снова внимание больше уделено политическим разборкам, хотя между делом на экране появляются приятные персонажи типа молодого Бобы Фетта. Именно в этом эпизоде нелюбимый всеми фанатами Джа-Джа Бинкс выносит на голосование в сенате вопрос о создании республиканской армии для поддержки малочисленной группы джедаев в их борьбе с превосходящим противником. Многие уверены, что именно Бинкс является настоящим владыкой ситхов.

7-е место. "Эпизод VII. Пробуждение силы"

2015 год. Режиссер – Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс – умница. Его авторский стиль невозможно описать, но сейчас в Голливуде почти нет режиссеров, способных тащить на своих плечах проект такого масштаба. Он одновременно может снимать, как Спилберг, Лукас, Коппола или Майкл Бэй. В Disney не прогадали, пригласив Абрамса перезапустить вторую космическую сагу после "Звездного пути". В "Пробуждении силы" он собрал команду очень симпатичных новых героев, окружив их любимцами фанатов из оригинальной трилогии. Получилось очень здорово, хотя "Пробуждение силы" фактически копирует сюжет "Новой надежды".

6-е место. "Эпизод VI. Возвращение джедая"

1983 год. Режиссер – Ричард Маркуэнд

Остается догадываться каким бы мог получиться финал легендарной трилогии, если бы ее, как изначально и планировалось, снял Дэвид Линч. Увы, но "Возвращение джедая" запомнилось больше сексапильным нарядом принцессы Леи, длинным прологом освобождения Хана Соло из лап Джаббы Хатта, а также мягкими существами эвоками, на которых Лукас заработал потом не один миллион долларов. Однако сейчас, спустя много лет, шестой эпизод кажется все лучше и лучше. Финал их трех параллельных сюжетов потом стал классическим и его Лукас применял в трилогии-приквелах.

5-е место. "Эпизод VIII. Последние джедаи"

2017 год. Режиссер – Райан Джонсон

Самый авторский, парадоксальный и необычный фильм саги. Пока Абрамс строил новую трилогию, опираясь на мир Лукаса, автор "Кирпича" и "Петли времени" Райан Джонсон решил убить прошлое, чтобы построить будущее. Именно по такому принципу и сделан "Последний джедай", который не любят не только актеры, снимавшиеся в фильме, но и многие фанаты. Джонсон сумел вдохнуть в сагу новую искру, а для этого нужно было быть настоящим автором. Он решил, что вся сила джедаев – полная ерунда. Каждый организм во вселенной имеет возможность управлять ею и она не зависит от мидихлориан, придуманных Лукасом в "Скрытой угрозе".

4-е место. "Эпизод IX. Скайуокер. Восход"

2019 год. Режиссер – Джей Джей Абрамс

Финальный аккорд. У Абрамса была почти невыполнимая миссия, суметь за два часа ответить на все вопросы, накопившиеся за восемь фильмов. Причем сделав отсылки ко всем предыдущим частям. Именно здесь по-настоящему удалось раскрыть двух главных героев новой саги – Рей и Кайло Рена. Последний, к слову, лучший персонаж вселенной со времен "Возвращения джедая".

3-е место. "Эпизод I. Скрытая угроза"

1999 год. Режиссер – Джордж Лукас

Многие поклонники саги начали знакомство (как и я) именно с этого эпизода. Один из лучших саундтреков Джона Уильямса, превосходные гонки на скутерах на Татуине, красивая Натали Портман в роли принцессы Амидалы, устрашающий Дарт Мол и лучшая пара джедаев в истории – Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби.

2-е место. "Эпизод IV. Новая надежда"

1977 год. Режиссер – Джордж Лукас

Именно с этого фильма все и началось больше 40 лет назад. Великая музыка Джона Уильямса, сумасшедшие трюки для своего времени. Лукас был одним из тех, кто в 70-е строил "новый Голливуд". Один из величавших фильмов в истории.

1-е место. "Эпизод V. Империя наносит ответный удар"

1980 год. Режиссер – Ирвин Кершнер

Лучший, по общему мнению, эпизод, который Лукас (и это самое удивительное) снял не сам. Дарт Вейдер под имперский марш смотрит в космос, магистр Йода обучает Люка Скайуокера на Дагобе, который в конце фильма узнает, кто его отец. Чтобы скрыть шокирующую концовку в пятом эпизоде, Лукас попросил актера, который ходил в костюме Дарта Вейдера, – Дэвида Проуза, чтобы он говорил: "Оби-Ван-Кеноби убил твоего отца!", а только на стадии финализации фильма это место было продублировано актером, который говорил за Вейдера, — Джеймсом Ёрлом Джонсом, и изменено на "Я твой отец!". От Хана Соло мы также слышим самый известный ответ на признание в любви в истории кино: "Я знаю". Лента "Империя наносит ответный удар" – однозначно лучший эпизод саги, с героями которого стал себя ассоциировать каждый зритель в кинотеатрах.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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