Огромный мусорный полигон появится в 300 метрах от райцентра в Алтайском крае

В 300 метрах от северо-восточной части села Красногорское Красногорского района Алтайского края появится мусорный полигон площадью 58 тысяч квадратных метров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Алтайского края.
Согласно документу земля переводится из категории сельскохозяйственной в категорию промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного социального назначения для размещения полигона твердых бытовых отходов.
По данным Wikipedia, Красногорское расположено в 233 километрах от Барнаула и 110 километрах от Бийска. Его численность населения на 2013 год составляла около 5,8 тысяч человек.
Комментарии
никак мусор с Москвы повезут? второй Шиес?
Мусорная реформа в действии )))
где он огромный? как два парковки Галактики.
и ехать далеко не надо
Фартануло красногорцам !
А куда деваться жителям Красногорское, там-же дышать нечем от вони будет.