Путин в кабине машиниста открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в кабине машиниста рельсового автобуса открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает ТАСС.
Состав проследует из Керчи в Тамань. В пути главу государства сопровождают рабочие-мостовики, с которыми Путин проведет короткую беседу. Из кабины машиниста он отправится в один из вагонов на встречу со строителями моста.
Крымский мост является самым длинным мостом в России и Европе. Он соединяет между собой Керченский полуостров с Таманским полуостровом, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Первый пассажирский поезд проедет по железной дороге 25 декабря.
Комментарии
Да не впечатляет уже, не стоит утруждаться.
СП-2 тоже откроем!