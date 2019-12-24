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"Флорис" - это история красоты": цветочная сеть Барнаула изменила имя

, ИА "Амител"
Флористическая сеть "Фитомаркет" прошла процесс ренейминга – теперь компания носит звучное имя "Флорис". Какие перемены впереди?

Как думаете, легко ли поменять свое имя? Такое родное. Хранящее огромное количество воспоминаний и добрых ассоциаций с прошлым. Не каждый способен на такой трудный шаг.

Но иногда имя перестает выполнять свои задачи и начинает тормозить эволюцию бренда. Так произошло с одним из лидеров флористического рынка Барнаула – "Фитомаркетом". Команда компании пришла к осознанию необходимости ренейминга. Теперь цветы, которые вы так любите, носят новое имя – "Флорис".

Директор по развитию флористической компании Александр Жиряков поделился, почему пришло время перемен.

– Александр, ренейминг – во многом весьма болезненный для бизнеса шаг. Почему все-таки вы на него решились?

– Наша компания была основана в 2003 году. Тогда, на самой заре цветочного бизнеса, никто не думал, что спустя 16 лет "Фитомаркет" превратится в огромную организацию. Одной из главных стратегических задач на тот момент было занять лидирующие позиции на локальном рынке по продаже срезанных цветов. За последние два года наша компания выросла в геометрической прогрессии. У нас появился отдел маркетинга. И главное – наш штат пополнился молодыми ребятами, полными здоровых амбиций, настойчивыми и активными. Мы уверены, что они вдохнут в компанию новую жизнь, которая придется по душе нашим клиентам. И мы готовы к этим переменам.

– Но ведь и "Фитомаркет" никогда не оставался в стагнации – развитие всегда сопровождало вашу компанию.

– Да, менялись образ "Фитомаркета", транслируемые ценности и даже сама продукция. Но мы столкнулись с обратной стороной роста бизнеса. Наши клиенты всегда ассоциировали "Фитомаркет" с чаями и травами. Чтобы создать точную и цельную коммуникацию с нашими потребителями, мы изменили имя на более цветочное, созвучное. Также решили вопрос с уникальностью наименования бренда. Теперь "Флорис" – это история про любовь, красоту и качество сервиса.

– Новое имя подразумевает и грандиозные перемены в жизни компании?

– Безусловно! Но прежним останется стремление к высочайшему качеству выполнения своей работы. На сегодняшний день мы работаем напрямую с плантациями Эквадора, Кении, Израиля, Колумбии и Казахстана. Минуя брокеров, мы можем обеспечить наших клиентов самыми приятными ценами. Еженедельные поставки дают нам возможность радовать вас только свежими цветами.

Также совсем скоро мы откроем шестой магазин. Он будет немного другого формата. Много места и света. Там мы будем чаще организовывать мастер-классы для людей, влюбленных во флористику.

– Новые виды услуг?

– Да. Например, вы слышали что-нибудь про цветочную подписку? Теперь у нас есть и такая услуга. Раз в неделю вы будете получать охапку свежих цветов. Вы можете радовать себя или подарить такой прекрасный подарок любимому человеку.  

– Мастера "Флорис" создают невероятной красоты цветочные композиции и букеты. Как можно попасть к вам на мастер-классы?

– Как раз в 2020 году мы планируем запуск Школы флористики, где абсолютно каждый желающий сможет попробовать свои силы в этой красивой специальности. Причем тот реальный багаж знаний, который наши ученики получат, будет на самом высоком профессиональном уровне. Возможно, кто-то из наших выпускников захочет впоследствии начать свое цветочное дело, и мы будем рады поддержать его в этом направлении.

– Каким образом?

–  Да даже просто советом. Мы готовы делиться своим опытом. Но, вообще, мы сейчас работаем над грандиозным проектом "Флорис". За время существования нашей компании к нам часто за помощью по тем или иным вопросам обращались коллеги, находящиеся в самом начале своего бизнес-пути. И это навело нас на идею комплексной поддержки партнеров: помогать со стартом и не бросать на произвол судьбы потом. Мы готовы запустить франшизу "Флорис". Совсем скоро открыть салон цветов будет проще простого.

Сеть салонов цветов "Флорис"
г. Барнаул
ул. Никитина, 147, телефон: 8 (3852) 57-37-78
ул. Гоголя, 41, телефон: 8 (3852) 69-34-40
пр-т Ленина, 45, телефон: 8 (3852) 25-11-00
пр-т Ленина, 191, телефон: 8 (3852) 23-59-59
ул. Малахова, 120а, телефон: 8 (3852) 69-11-08
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Автор:
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Комментарии

24.12.2019 09:38
- гость -

Джинса прекрасна сама по себе, ибо это деньги, а такая джинса как эта, прекрасна вдвойне)
Во-первых, крайне забавно наблюдать за «директором по развитию» цветочной точки)
Молодец парень, смог вкрутить собственнику бизнеса свою необходимость) рублей 50 то платят? И то хорошо!
Во-вторых, про работу с плантациями Колумбии и Казахстана директор по развитию хорошо так сказал, от души)
В-третьих, вы не оптовики, вы розница, одни из десятков в Барнео, не натягивайте на себя лишнего)
Ну, и в заключение, не могу не отметить черненькую очкастую на фото) огонь гражданка!
По внешнему виду всегда готова к труду и обороне!

24.12.2019 10:13
- гость -

Хотел написать про бессмысленную и беспощадную боль ренейминга.
Я сам руководитель компании 9-летнего возраста. Растем медленно и со скрипом, конкуренция бешеная плюс постоянные растущие хотелки государства и налоговой. Пару раз в год нарисовываются рекламные агентства и креаклы, убеждающие что надо сменить логотип, шрифт, цвет и сразу будет взрывной рост до размеров галактики. Логотип хоть и простоватый и немного аляповатый (на старте у многих так), но очень родной и узнаваемый. И название предлагают сменить. Умные же. Полгода как курсы рекламы окончили. Я режу все их хотелки - это огромные организационные и временные затраты. В результате которых еще и клиентов прошлых лет потерять можно, потребуешься ты им через год, а они по справочникам не найдут знакомого названия...
Слежу за ребрендингами мтс, ростелекома, марии-ра, сумасшедние миллионы спускают на. Ребята, логотип - дело десятое, потребитель приходит не из-за картинки, а за качественными услугами, сервисом, хорошими товарами по низким ценам. Вы лучше выделенные миллионы пустите на улучшение сервиса или на снижение цен, и люди сами к вам потянутся.

24.12.2019 10:18
- гость -

Странное дело, комментарий частично разместился...

Так вот. Хотел было и Флориса поругать. Но увидел их логотип, и он мне понравился. Со смыслом.

Так что удачи преодолеть ад по смене вывесок, документов, сайтов, десятка справочников в интернете.

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