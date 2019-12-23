Китаец пытался провезти через российскую границу 79 килограммов человеческих волос

Сотрудники таможни изъяли у гражданина Китая 79 килограммов человеческих волос, которые тот пытался незаконно провезти через границу, сообщают "РИА Новости".
Мужчина пытался проехать через международный автомобильный пункт пропуска в Забайкальске, но был задержан.
"Семьдесят девять килограммов незадекларированных человеческих волос обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у гражданина КНР, въезжавшего в Россию", — рассказали таможенники.
Волосы были упакованы в сумки, а надлежащих документов гражданин при себе не имел. Он пояснил, что груз его попросил перевезти знакомый.
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