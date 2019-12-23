Житель Камчатки задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Семейная пара из Вилючинска прожила всего 10 дней. Пара поженилась 7 декабря, а 17-го молодой супруг задушил возлюбленную во время ссоры, сообщают "Вести".
По предварительной версии, причиной конфликта стала переписка мужчины с другой женщиной. Жена приревновала его и устроила скандал. После мощного удара по лицу мужчина вышел из себя, схватил провод и задушил им супругу.
Тело он спрятал в комнате и несколько дней проводил время с пасынком. Задержали злоумышленника при попытке избавиться от останков. Он обмотал труп скотчем и завернул в мешки. На помощь мужчина позвал друга, но в лесополосе их заметил один из местных жителей. Приятели испугались, бросили тело и убежали.
Задержать одного из них полицейским удалось только со стрельбой.
Комментарии
Какое-то бледное подобие истории с расчленёнкой в Питере. Даже доцентом не был, наверно.