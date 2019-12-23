Фильм российского режиссера вошел в список лучших картин десятилетия

Драма "Елена" российского режиссера Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Критики поставили ее на 42-е место, сравнив с работами Хичкока. Первое место в списке заняла независимая гей-драма "Лунный свет", которая вышла в 2016 году.
На втором месте фильм об основателе социальной сети Facebook "Социальная сеть", а на третьем – "Корпорация "Святые моторы".
Десятку лучших закрывает ретромелодрама "Кэрол".
Полный список из 50 фильмов опубликован на сайте издания.
Комментарии