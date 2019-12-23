Диетолог предложила здоровую замену колбасе на новогоднем столе

Врач-диетолог Лидия Ионова призвала россиян внимательнее относиться к выбору блюд для праздничного стола и предложила здоровую альтернативу колбасным изделиям, сообщает РИА "Новости".
К сырным и рыбным нарезкам она предложила добавить нарезку из запеченного мяса, так как оно полезнее и натуральнее колбасы.
Кроме того, специалист посоветовала обратить внимание на выбор сыров. Плавленый сыр, по ее мнению, является не лучшим выбором, поскольку чаще всего он делается из остатков, качество которых проверить невозможно.
Ионова добавила, что альтернативой заводскому хлебу может стать пекарский или приготовленный дома.
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