Пробег не имеет значения: расширена гарантия на выпускаемые в России автомобили

Компания Great Wall Motor (КНР), запустив под Тулой свой первый за рубежом завод Haval, внедрила в производственный процесс лучшие разработки мировой автомобильной промышленности, в том числе и технологию защиты кузова от коррозии.
В ее основе – метод катафорезного грунтования, основанный на электролитической химической реакции. Этот процесс позволяет закрепить на поверхности оцинкованного металла специальное вещество, которое выполняет функцию защитного слоя. Оптимальная толщина такого слоя составляет 16-18 мк – этого достаточно, чтобы в несколько раз увеличить сопротивляемость металла механическим повреждениям и воздействию коррозии.
Сваренный из листовой оцинкованной стали кузов полностью погружается в катафорезную ванну, покрываясь катафорезным раствором со всех сторон – снаружи и внутри.
Раз в полгода для подтверждения качества противокоррозионного грунтования проводится так называемый тест на разрыв: автомобиль разбирается на мелкие составляющие для замера толщины катафорезного слоя на наружных поверхностях и в скрытых полостях – всего порядка 3 500 контрольных точек.
Расширить гарантию удалось благодаря оборудованию последнего поколения: кузова на заводе варят немецкие роботы Kuka, а краски и грунты поставляет мировой лидер в области автомобильных покрытий – американская компания PPG.
Гарантия против сквозной коррозии распространяется на все кузовные металлические панели.
Более подробную информацию можно узнать в автоцентре "БарнаулМоторс" – официальном дилере инновационного бренда Поднебесной.
Официальный дилер Haval в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98
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Комментарии
Не знаю кто там чего Хавал, но китайский авто нормальный человек не купит. Дилеры, бренды, модели меняются с невообразимой скоростью. Некому будет предъявлять за гарантию, не где будет искать запчасти на модели почившие в бездне.
3-й день реклама уг. Видать уж очень оно унылое.