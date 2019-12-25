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Пробег не имеет значения: расширена гарантия на выпускаемые в России автомобили

, ИА "Амител"
Бренд Haval объявил об увеличении срока гарантии от сквозной коррозии на автомобили российского производства до шести лет

Компания Great Wall Motor (КНР), запустив под Тулой свой первый за рубежом завод Haval, внедрила в производственный процесс лучшие разработки мировой автомобильной промышленности, в том числе и технологию защиты кузова от коррозии.

В ее основе – метод катафорезного грунтования, основанный на электролитической химической реакции. Этот процесс позволяет закрепить на поверхности оцинкованного металла специальное вещество, которое выполняет функцию защитного слоя. Оптимальная толщина такого слоя составляет 16-18 мк – этого достаточно, чтобы в несколько раз увеличить сопротивляемость металла механическим повреждениям и воздействию коррозии.

Сваренный из листовой оцинкованной стали кузов полностью погружается в катафорезную ванну, покрываясь катафорезным раствором со всех сторон – снаружи и внутри.

Раз в полгода для подтверждения качества противокоррозионного грунтования проводится так называемый тест на разрыв: автомобиль разбирается на мелкие составляющие для замера толщины катафорезного слоя на наружных поверхностях и в скрытых полостях – всего порядка 3 500 контрольных точек.

Расширить гарантию удалось благодаря оборудованию последнего поколения: кузова на заводе варят немецкие роботы Kuka, а краски и грунты поставляет мировой лидер в области автомобильных покрытий – американская компания PPG.

Гарантия против сквозной коррозии распространяется на все кузовные металлические панели.

Более подробную информацию можно узнать в автоцентре "БарнаулМоторс" – официальном дилере инновационного бренда Поднебесной.

Официальный дилер Haval в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31 
Телефон: (3852) 22-98-98
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2019 11:03
Твентин Буратино

Не знаю кто там чего Хавал, но китайский авто нормальный человек не купит. Дилеры, бренды, модели меняются с невообразимой скоростью. Некому будет предъявлять за гарантию, не где будет искать запчасти на модели почившие в бездне.

25.12.2019 11:22
- гость -

3-й день реклама уг. Видать уж очень оно унылое.

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