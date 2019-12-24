Путин рассказал, что пьет отвар из алтайских трав вместо чая

Президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами признал, что не пьет чай. Вместо этого глава государства предпочитает залитые кипятком алтайские травы.
Путин раскрыл секрет, что он пьет не чай, а отвар из алтайских трав pic.twitter.com/YhnG12oZ0S— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019
Об этом он рассказал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее.
Президент не раз упоминал, что с особым трепетом относится к природе Сибири и Алтая. В 2003 году он вместе с семьей отдыхал в Белокурихе, а свой день рождения в 2019 году отметил прогулкой по сибирской тайге вместе с Сергеем Шойгу.
Комментарии
всем по
Кому это интересно? Главное же не что он пьёт, а как!
и как он пьет?
Травы это здоровье.
Горжусь нашими травками.
Зачем это мне знать? Это не интересует.
на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее
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Очевидно, что более важных вопросов о сельском хозяйстве в Адыгеи нет? Только то что пьёт этот старичок?
Да пусть он хоть снюс сосёт, нам-то что до него?
фабрика злобных троллей во всей красе высказалась ))) бггг
реклама Алтайских трав вот , что важно !