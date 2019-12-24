Неделя до Нового года: пора покупать подарки

Осталась всего неделя до самой волшебной ночи года. Совсем скоро 12 раз пробьют куранты, все загадают желания, прозвенят бокалы и под елкой окажутся подарки. Если вы еще не успели побыть Дедом Морозом, то самое время наверстать упущенное. Для тех, кто тянет до последнего, мы составили топ-6 идей для подарка.

Лучший подарок – память

Приятным сюрпризом для родных может стать элементарная фотокнига. Банально, скажете вы. А вот и нет. В век электронных технологий в домах перестали появляться печатные фотографии. Только представьте себе, как обрадуются ваши родители подарку: возьмите и распечатайте все важные моменты в жизни вашей семьи за год. Подарите любимым приятные воспоминания.

Читающему – книгу

В советское время самым лучшим подарком считалась книга. Сейчас, пожалуй, не все разделят это мнение, за исключением любителей читать. Если в вашем окружении есть те, кто ни дня не проживает без чтения, то подарок сам просится в руки.

Не обязательно дарить бумажный вариант – пусть это будет электронная книга. Да, удовольствие не из дешевых, но она стоит того. А если еще и оформить годовую подписку на электронные библиотеки МТС, "Литрес" или BookMate, то это будет бесценным подарком.

Кстати, с учетом того, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей и выше, покупка электронной, в которую хоть "ленинку" загрузи, будет вполне оправданно.

Мастер-класс и новые ощущения

Досуг друзьям и близким можно организовать и другим способом: купить сертификат на посещение танцев, на прыжок с парашютом или на мастер-класс по лепке пельменей. Главное угадать, что им точно понравится.

Билет на концерт

Если вы очень хорошо знаете человека, то можно подарить ему билет на концерт его любимой группы, билет в театр, цирк или на поэтические посиделки. Но даже если вы не знаете, чем в последнее время увлечен ваш друг или по кому фанатеет ваша сестра, то можно посмотреть на сайтах с рекомендациями. МТС изучил, кто что предлагает в интернете, и выяснил, что, например, на сайтах TicketLand и Ponominalu наценки не будет. Билеты будут стоить ровно столько, сколько в кассе театра или организатора концерта.

Всегда верное решение

В любой ситуации вас выручат бутылочка прекрасного шампанского и пакетик мандаринок. Еще можно прихватить конфетки.

Для тех, кто живет на "земле"

Очень нужным подарком для родных может стать комплект спутникового ТВ: сотни каналов в отличном цифровом качестве и на любой вкус. Например, в МТС полный комплект оборудования обойдется в 3990 рублей. А если вы одновременно решите подключить и мобильный интернет – еще дешевле – всего 2990 рублей.

Особенно актуален он для тех, кто живет в частном доме или коттедже.

По всем вопросам подключения спутникового ТВ в Барнауле можно обращаться по телефону: 8-913-226-16-00