Барнаульский морж попал в книгу рекордов Гиннесса

Президент алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий внесен в книгу рекордов Гиннесса. Фотографию сертификата он опубликовал на своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
В нем написано, что он стал самым возрастным участником международного заплыва на озере Байкал, погрузившись в воду температурой 4,7 градуса в возрасте 64 лет 35 дней.
Мероприятие состоялось еще 12 июля 2017 года, но процедура внесения рекордсмена в почетный список оказалась очень длительной.
Зеленецкий признался "Комсомольской правде", что его звали на церемонию вручения сертификата в Великобританию, но у него не хватило денег на перелет.
"В заплыве участвовало около десяти человек, были разные номинации – самый быстрый, самый возрастной и так далее, — рассказал барнаульский морж. — Пойду теперь с этим документом в наш министерство спорта, покажу им, может, это поможет изменить отношение к нашей федерации зимнего плавания".
Несмотря на пенсионный возраст, Зеленский продолжает участвовать в мероприятиях, организованных возглавляемой им федерацией. Так, 21 декабря текущего года на озере Большое Яровое он дважды проплыл по 50 метров при температуре воды до минус 7 градусов.
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Это рекорд! Теперь нам есть чем гордиться