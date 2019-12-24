Не снюсом единым. АКЗС хочет запретить никотиновые жвачки

Депутаты АКЗС разрабатывают законопроект о запрете реализации некурительных никотиносодержащих изделий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Планируется, что он дополнит уже работающий федеральный закон, который не разрешает торговлю снюсом.
"Федеральный закон запрещает продажу снюсов как таковых. Но дело в том, что продаются чаще всего не снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой, здесь подход должен быть другой", – уточнил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.
По его словам, в вопросе существуют "подводные камни", так как никотин – это лекарственный препарат, который полностью не запретишь.
В связи с этим спикер парламента Александр Романенко предложил наложить вето на торговлю всеми жевательными и сосательными никотиносодержащими смесями.
Обсуждение продолжат на заседании краевой антинаркотической комиссии, которое состоится во вторник, 24 декабря.
Ранее губернатор Виктор Томенко поручил краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюса детям на территории Алтайского края.
Напомним, в ноябре у ученика лицея в Заринске остановилось дыхание во время урока. Это произошло после употребления снюса – жевательного табака с высоким содержанием никотина. Алтайские следователи начали проверку, чтобы выяснять, как это опасное для детей вещество попало к подростку.
Комментарии
Какая это никотиновая жвачка? Его не жуют, а кладут за нижнюю губу. Его никто не жует. Что попало пишите уже вторую неделю. Снюс - это по типу насвай
Ну они и тупые! Тут либо разрешить всё что содержит никотин, либо запретить всё что содержит никотин. По другому не получится и производители легко найдут обход, например выпуская смеси под видом курительных.
не,им лбы не разбить,хоть и стараются....лбы крепкие.